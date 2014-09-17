Британские военные выступили против независимости Шотландии
Бывшие британские высокопоставленные военнослужащие призвали шотландцев голосовать против независимости от Соединенного Королевства.
Как пишет Русская служба Би-би-си, газета Sun опубликовала открытое письмо 14 бывших военных чинов, в котором говорится о том, что отделение Шотландии ослабит как одну сторону, так и другую, а независимость "подорвет обороноспособность как Шотландии, так и всего Соединенного Королевства".
Под обращением стоят подписи семи бывших министров обороны Соединенного Королевства, а также бывших глав ВМФ, ВВС и экс-главнокомандующих армией.
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