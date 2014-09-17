Британские военные выступили против независимости Шотландии

Как пишет Русская служба Би-би-си, газета Sun опубликовала открытое письмо 14 бывших военных чинов, в котором говорится о том, что отделение Шотландии ослабит как одну сторону, так и другую, а независимость "подорвет обороноспособность как Шотландии, так и всего Соединенного Королевства".

Под обращением стоят подписи семи бывших министров обороны Соединенного Королевства, а также бывших глав ВМФ, ВВС и экс-главнокомандующих армией.

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Первый министр Шотландии Алекс Салмонд выступил с критикой письма военных, призвав их не использовать свое положение в политических интересах.

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