Власти Великобритании уговаривают Шотландию не отделяться

Руководители Британии будут выступать в Эдинбурге по отдельности, однако обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что несмотря на политические различия, они выступают за сохранение единства Соединенного Королевства. "Мы хотим слушать и говорить с избирателями о тех переменах, перед лицом которых они стоят. Наше послание к шотландскому народу может быть выражено простыми словами - мы хотим, чтобы вы остались с нами", - говорится в этом заявлении, сообщает Би-би-си.

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Кроме этого, министр финансов Великобритании Джордж Осборн пообещал Шотландии более существенную автономию в том случае, если по итогам референдума она останется в составе Британии.

Между тем, глава правительства Шотландии Алекс Салмонд заявил, что прибытие лондонских политиков лишь укрепит позиции тех, кто выступает за отделение страны.

Напомним, референдум о независимости Шотландии намечен на 18 сентября. Избиратели должны будут дать ответ на единственный вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?" Социологические опросы показывают, что за последние недели число готовых ответить "да" и "нет" почти сравнялось.