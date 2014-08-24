В Абхазии проходят досрочные выборы президента

Также открыты 3 участка за пределами Абхазии - в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает ИТАР-ТАСС.

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За высший пост борются 4 кандидата - Аслан Бжания, Леонид Дзапшба, Мираб Кишмария и Рауль Хаджимба. Досрочные выборы главы государства проводятся в связи с отставкой по требованию оппозиции прежнего президента Александра Анкваба.

За выборами президента наблюдают представители 24 стран мира. Международные наблюдатели посещают разные районы Абхазии.