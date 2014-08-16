Кения закрывает границы с Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне из-за вспышки Эболы - СМИ

Кения закрывает свои границы с Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Авиакомпания Kenya Airways также заявила о приостановке своих полетов в данные западноафриканские страны. Как сообщает агентство, решение вступит в силу 19 августа.

Вспышка смертельно опасной болезни началась в феврале. Ее жертвами, в основном, становятся жители четырех западноафриканских государств — Либерии, Гвинеи, Нигерии и Сьерра-Леоне.

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Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. Специфического лечения лихорадки Эбола или вакцины против нее нет.

Согласно последним данным, число заразившихся смертельным вирусом возросло до 2 тысяч 127 человек.