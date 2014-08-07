Запрет на ввоз продуктов из Европы ударит по рядовым россиянам – Немцов

Об этом УНИАН сказал российский оппозиционер Борис Немцов.

«40% продовольствия в России - импорт. В основном, из Европы, меньше - из Америки. Санкции, которые ввел Путин, ударят по гражданам нашей страны сильнее, чем принятые до сих пор санкции Запада. Причем, если западные санкции касались в основном олигархов и чиновников, то путинские касаются рядовых граждан. Рост цен и снижение качества продукции ударят именно по ним», - сказал Немцов.

Он подчеркнул, что Путин хочет наказать Запад, но ничего не выйдет, так как доля экспорта сельскохозяйственной продукции из Европы в Россию составляет всего 0,1% ВВП Европы.

«Неприятно, конечно, но не смертельно», - сказал он.

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По словам Немцова, от этого решения есть и побочные эффекты.

«Один из них - развал Таможенного союза. Очевидно, что Беларусь и Казахстан под санкциями Путина не подпишутся. Серый импорт в Россию из этих стран заставит режим вводить торговые барьеры с союзниками. И ТС перестанет существовать», - сказал он.

Немцов подчеркнул, что в выигрыше окажется, как всегда Китай, а также Израиль и страны Латинской Америки, а в проигрыше - русский народ.

«Это они называют защитой национальных интересов. Только чьих? Китая? Израиля? Бразилии? Кого угодно - только не России», - уверен Немцов.

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Как сообщал УНИАН, 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию РФ отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.

За агрессию против Украины санкции против России ввели страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и другие.

7 августа премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции. «Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев.