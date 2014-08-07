BBC: Сегодня в Австралии день траура по погибшим в катастрофе "Боинга"

Как сообщает BBC Украина, на борту самолета находились 38 граждан Австралии.

Австралийцы обеспокоены тем, что 6 августа международной миссии пришлось приостановить поиски тел погибших из-за боев на востоке Украины.

Как пояснил накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вести поисковые работы в этих условиях слишком опасно, а гарантировать безопасность группе международных экспертов невозможно.

"За последние несколько дней ситуация с безопасностью на востоке Украины, в частности на месте катастрофы MH17, ухудшалась. В результате эксперты не могут выполнять свою работу на большой части территории", - сказал Рютте.

По мнению Нидерландов, ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. При таких обстоятельствах, по словам премьера, продолжать миссию нецелесообразно.

Рютте указал, что решение приостановить поиски было принято после консультаций с представителями Австралии, Малайзии и ОБСЕ.

"Тот факт, что мы сейчас оставляем место аварии, не означает, что мы перестали расследовать причины катастрофы", - сказал премьер-министр.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии.