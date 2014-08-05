Путин предложил правительству России проработать ответные меры на санкции Запада

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в Воронеже на встречи с врио губернатора Воронежской области Алексеем Гордеевым.

«Политические инструменты давления на экономику - они неприемлемы, они противоречат всем нормам и правилам. В этой связи правительство России уже предлагало ряд ответных мер на так называемые санкции со стороны некоторых стран. Думаю, что в современных условиях с целью обеспечить интересы отечественных товаропроизводителей мы вполне могли бы об этом подумать», - сказал Путин.

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По его словам, производители в разных странах должны находиться в равной конкурентной среде, это отвечает, в том числе, интересам национальной безопасности, а также правилам ВТО.

Как сообщал УНИАН, 29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

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Также США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».