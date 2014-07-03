Эксперт предрекает России распад в случае дальнейшего экономического давления на Украину

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил эксперт-экономист Борис Кушнирук.

”Россия неизбежно, если не сейчас, то в скором будущем, продолжит экономическую агрессию по отношению к Украине. Но это все равно приведет со временем к развалу России”, - сказал Кушнирук.

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В свою очередь, комментируя ситуацию в отношениях двух стран, полковник запаса, член экспертного совета Центра исследования армии, конверсии и разоружения, в 1998-2005 годах - командующий Аэромобильных войск Украины Иван Якубец заявил, что экономической войны или третьей мировой из-за Украины не будет.

”Нет оснований для этого - Украина не является той частью мира, за которую необходимо развязывать третью мировую войну. Это понимают и в России, и в Европе”, - отметил Якубец.

По его словам, Россия сегодня сама себе навязывает мнение, что она является мощным государством.