РФ отпустила арестованный год назад ледокол экологов Arctic Sunrise

16:00, 01 августа 2014
Мир
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Судно Arctic Sunrise международной экологической организации Greenpeace покинуло Мурманский порт после почти года ареста в России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Greenpeace.

Arctic Sunrise було заарештовано рік тому / Wikipedia

Ледокол направился в Амстердам, где его ждет торжественная встреча, а также бывшая команда, которая была арестована в Мурманске в сентябре прошлого года. Затем судно отправят на полное обследование и ремонт, пишет "Радио Свобода".

Судно, экологов и команду корабля задержали 19 сентября 2013 после попытки провести акцию против добычи нефти на платформе в Печорском море. Их обвинили в пиратстве, впоследствии дело переквалифицировали на хулиганство и подсудимых освободили под залог.

Расследование по делу продолжается.

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