РФ отпустила арестованный год назад ледокол экологов Arctic Sunrise

Ледокол направился в Амстердам, где его ждет торжественная встреча, а также бывшая команда, которая была арестована в Мурманске в сентябре прошлого года. Затем судно отправят на полное обследование и ремонт, пишет "Радио Свобода".

Судно, экологов и команду корабля задержали 19 сентября 2013 после попытки провести акцию против добычи нефти на платформе в Печорском море. Их обвинили в пиратстве, впоследствии дело переквалифицировали на хулиганство и подсудимых освободили под залог.

Расследование по делу продолжается.