РФ отпустила арестованный год назад ледокол экологов Arctic Sunrise
16:00, 01 августа 2014Мир
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Судно Arctic Sunrise международной экологической организации Greenpeace покинуло Мурманский порт после почти года ареста в России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Greenpeace.
Arctic Sunrise был арестован год назад / Wikipedia
Ледокол направился в Амстердам, где его ждет торжественная встреча, а также бывшая команда, которая была арестована в Мурманске в сентябре прошлого года. Затем судно отправят на полное обследование и ремонт, пишет "Радио Свобода".
Судно, экологов и команду корабля задержали 19 сентября 2013 после попытки провести акцию против добычи нефти на платформе в Печорском море. Их обвинили в пиратстве, впоследствии дело переквалифицировали на хулиганство и подсудимых освободили под залог.
Расследование по делу продолжается.
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