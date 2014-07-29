Премьер Израиля призвал жителей страны готовиться к затяжной войне

«Мы знали, что нас ждут нелегкие дни. От нас требуются терпение и решимость, чтобы искоренить террористическую организацию (ХАМАС — прим. ), которая хочет нас уничтожить», — заявил Нетаньяху, сообщает Лента. ру.

Операция в Газе, по его словам, будет прекращена только после уничтожения всех подземных туннелей, через которые боевики проникают на территорию Израиля.Читайте такжеОбама и ООН призвали к возобновлению перемирия между Израилем и боевиками в секторе Газа

«Нам противостоит жестокий враг», — добавил премьер, передает Haaretz.

В свою очередь, министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что в ближайшее время армия нанесет «удар чудовищной силы» по ХАМАСу. А начальник генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганц выразил уверенность, что интенсивность операции будет возрастать, что, по его мнению, поможет стабилизировать ситуацию на границе с сектором Газа.Читайте такжеИзраильская армия неожиданно терпит значительные потери в боях с ХАМАС - СМИ

Военная операция «Нерушимая скала» проходит с 7 июля. В качестве цели заявлено прекращение ракетных обстрелов израильских городов со стороны сектора Газа. В понедельник в результате минометного обстрела населенного пункта Эшколь на границе с Газой погибли четверо израильских военнослужащих, Еще 10 человек получили ранения, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще один военнослужащий был убит в бою вблизи палестинского анклава. Общее число погибших солдат и офицеров, таким образом, достигло 48.