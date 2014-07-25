В России оппозиционеров приговорили к 4,5 годам, зрителей удалили за критику судьи

Отбывать наказание Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву предстоит в колонии общего режима, при этом им зачли в предстоящий срок время, проведенное в СИЗО, и под домашним арестом. В качестве дополнительного наказания за "незаконное пересечение государственной границы РФ" судья оштрафовал Развозжаева на 150 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Осужденный за подготовку массовых беспорядков Леонид Развозжаев сможет просить об условно-досрочном освобождении через полгода, а Сергей Удальцов - через 9 месяцев, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Читайте такжеВ России сегодня огласят приговор похищенному из Украины оппозиционеруТакже суд оставил под арестом имущество и денежные средства обвиняемых: у Удальцова арестована машина Opel и 142 тысячи рублей, а у Развозжаева – 25 тысяч рублей и 15 евро.

Судья посчитал полностью доказанным, что «6 мая на Болотной площади законно проводимое публичное мероприятие превратилось в массовые беспорядки". Согласно показаниям свидетелей и потерпевших, Удальцов якобы провоцировал беспорядки, устроив во время шествия сидячую забастовку, а его сторонники организовали давку, направляя потоки людей навстречу друг другу.

Несколько человек, пришедших поддержать подсудимых, приставы вывели за замечания в адрес судьи или за смех. Также судья попросил покинуть зал свидетельницу, которая громко возмутилась, почему ее показания не отражены в приговоре.

Кроме того, судья Александр Замашнюк сказал удалиться пожилой женщине, которая попыталась сесть во время оглашения приговора. "Приговор слушается стоя. Инвалиды не должны присутствовать в зале суда", - отметил он. Между тем, здание суда оборудовано пандусами и приспособленную для посещения людьми с ограниченными возможностями.

Развозжаев после начала преследований пытался скрыться в Украине, откуда был похищен осенью 2012 года.