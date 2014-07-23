Эксперты не выявили в самописце с Boeing-777 признаков стороннего вмешательства - СМИ

Как отмечается, изучение данных параметрического самописца будет проведено в четверг. При этом международным специалистам удалось успешно извлечь данные речевого самописца и теперь предстоит провести их анализ, передает РИА Новости.

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«Речевой самописец был поврежден, но модуль памяти не пострадал. Кроме того, никаких доказательств или признаков стороннего вмешательства в самописец нет», - говорится в заявлении Совета. Как отмечается в документе, самописец содержит достоверные данные.

Первоначально агентство Рейтер сообщало, что эксперты не выявили стороннего вмешательства в оба самописца, однако позднее сообщение было уточнено.

Совет контролирует обеспечение безопасности гражданского населения в Нидерландах, исследует причины и обстоятельства инцидентов и катастроф, в частности техногенных.