Обама обсудил с Меркель и Кэмероном новые санкции против РФ

Президент США Барак Обама в ходе телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном обсудил возможность введения новых санкций против РФ в случае, если ей не удастся предпринять шаги по деэскалации ситуации в Украине, сообщает в агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

«Согласившись продолжить усилия по поиску дипломатического решения текущего кризиса, они вновь подтвердили свою решимость оставаться в тесном контакте. Они рассматривают, какие дополнительные действия могут потребоваться», - говорится в заявлении Белого дома о беседе Обамы и Меркель.

«Они подчеркнули, что Россия, безусловно, несет ответственность за отрицание того, что сепаратисты на востоке Украины продолжают получать доступ к тяжелому вооружению и другой поддержке со стороны РФ», - также сообщается об их беседе.

В ходе другого разговора Обама и Кэмерон «заявили вновь о необходимости предпринять дальнейшие действия, если РФ и далее не сможет принять меры (по деэскалации украинского конфликта)», - заявил Белый дом, передает РИА Новости.

Читайте такжеОбама: Россия продолжает нарушать суверенитет Украины

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.