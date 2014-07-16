Le Figaro: Безопасность - Европа, проснись!

Аналитическую статью, которая называется «Безопасность: Европа, проснись!», опубликованную в газете Le Figaro, написал французский генерал-майор Морис дэ Ланглуа, который командовал 4-м разведывательным полком легких танков и бронеавтомобилей 27-й горнострелковой бригады и участвовал в различных операциях НАТО. Он занимал различные должности в центральной администрации, в генштабе сухопутных войск и генштабе армии. В 2005 г. он начал работать в Европейском оборонном агентстве, только созданном на тот момент в Брюсселе, а затем с 2009 по 2012 гг. был заместителем генерального секретаря в представительстве Франции в Военном комитете Европейского Союза. В 2012 г. он начал руководить исследованиями в сфере европейской и трансатлантической безопасности в парижском институте IRSEM.

Украинский кризис создал новую проблему внутри Европейского оборонного сообщества. В очередной раз, несмотря на реакции нескольких отдельно взятых стран, Европа промолчала. А Соединенные Штаты, наоборот, отреагировали первыми и успокоили союзников по НАТО, предложив конкретные меры.

В Евросоюзе, который создал дипломатическую организацию, ухудшилась обороноспособность, что подвергает рискам его безопасность. Лишь несколько европейских стран все еще располагают значительными военными возможностями, но когда дело доходит до их использования, одна только Франция готова это сделать. Но надолго ли её хватит?

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Накануне национального праздника, посвященному столетию Первой мировой войны, пришло время для Европы серьезно задуматься о главных проблемах безопасности, которые стоят перед ней. Если наш континент живет в мире в течение почти 70 лет, то вокруг него обстановка в сфере безопасности ухудшается. Тем не менее, ни Соединенные Штаты, ни несколько европейских стран не могут взять на себя всю ответственность за безопасность.

Наше восточное соседство в марте этого года стало местом серьезного нарушения границ суверенного государства, Украины. Тем не менее, не стоит полагать, что такой сценарий, как был в Крыму, не повторится снова, и нужно помнить, что многие замороженные конфликты могут разгореться вновь. На Ближнем Востоке происходят серьезные столкновения, в том числе гражданская война в Сирии и наступление джихадистов в Ираке. Возможное подписание соглашения об иранской ядерной программе 20 июля также может сместить баланс сил в регионе.

Наше южное соседство также не обошли стороной конфликты и дестабилизация. Работы по восстановлению района Сахеля в Африке после пожаров требуют вмешательства, длительного и дорогостоящего. Если о Мали и Центральноафриканской Республике постоянно говорят в новостях, не стоит забывать также о Ливии, Нигере, обоих Суданах, Сомали ... Франция принимает там активное участие, но чувствует себя одинокой, несмотря на помощь Европейского союза и ООН.

Соединенные Штаты требуют от европейцев делать больше инвестиций в сферу обороны и разделить с ними бремя безопасности.

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Наша «Белая книга» по обороне и национальной безопасности, которая была опубликована в апреле 2013 года, называет политику безопасности и оборонную политику инструментом, который служит основным интересам ЕС. Но эти жизненно важные интересы все больше и больше подвергаются различным угрозам, а наш трансатлантический альянс будет проходить через очень суровые испытания, поскольку в США сейчас также сложились неблагоприятные экономические условия, и они уделяют больше внимания Азиатско-тихоокеанскому региону. События в Украине не повлияют коренным образом на развертывание американских войск в Европе, которых уже итак стало намного меньше.

Американцы ждут от европейцев четких заявлений на следующем саммите НАТО, который должен состояться в Ньюпорте 4 и 5 сентября. Хотя Запад выразил солидарность по поводу украинского кризиса, она все еще очень хрупкая. Государственный секретарь по вопросам обороны США Чак Хейгел подчеркнул 4 июня в Брюсселе, что уровень расходов европейских стран на оборону вызывает беспокойство и представляет угрозу для целостности Альянса.

Именно поэтому Европа должна придумать новое определение своей безопасности в широком смысле. Она должна выходить за рамки политики совместной безопасности и обороны, которая сейчас касается только внешних действий Евросоюза. Это всеобъемлющая безопасность должна охватывать также и солидарность в случае террористической атаки или стихийного бедствия, а также внешнее управление кризисами. Страны-члены ЕС должны взять на себя обязательства делать значительные финансовые инвестиции для усиления своей национальной обороноспособности и показать свою готовность принимать участие в случае необходимости. Помимо того, что это станет облегчением для нашей страны, которая уже итак активно принимает участие в различных операциях, эти обязательства будут вызывать больше доверия к ЕС и сделают его более заметным. Это позволит НАТО усилить свою коллективную обороноспособность, а Европейский Союз сможет стать надежным партнёром Соединенных Штатов, уважаемым партнером России и более заметным участником в сфере безопасности и развития Африки.