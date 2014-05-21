На АЭС "Фукусима-1" начался сброс части грунтовых вод в Тихий океан

Как отметили представители компании, сброс воды идет в штатном режиме и не нанесет вреда окружающей среде.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Накопление радиоактивных грунтовых вод в настоящее время является одной из главных проблем для ликвидаторов последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Для предотвращения ее распространения за пределы территории станции в TEPCO планируют к 2015 году создать вокруг нее слой искусственной вечной мерзлоты, после чего постепенно откачивать накапливающуюся жидкость. Тем не менее в последнее время ряд экспертов высказывает сомнения в эффективности такого плана.