Генсеком ОБСЕ на следующие три года снова назначили Ламберто Заньєра
21:04, 15 мая 2014Мир
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Решение принято консенсусом глав МИД всех 57 государств-участников ОБСЕ.
Генсеком ОБСЕ на следующие три года снова назначили Ламберто Заньєра / Фото: УНИАН
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер переназначен на новый трехлетний срок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ОБСЕ.
Решение принято консенсусом глав МИД всех 57 государств-участников ОБСЕ, говорится в сообщении.
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Итальянский дипломат Заньер стал генсеком ОБСЕ в июле 2011 года. С 2002 по 2006 год он работал директором Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ. С 2008 по 2011 год - спецпредставителем ООН по Косово и главой временной администрации ООН в Косово.
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Второй трехлетний срок Заньера на посту генсека ОБСЕ начнется 1 июля 2014 года, сказано в сообщении.
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