Генсеком ОБСЕ на следующие три года снова назначили Ламберто Заньєра

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер переназначен на новый трехлетний срок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ОБСЕ.

Решение принято консенсусом глав МИД всех 57 государств-участников ОБСЕ, говорится в сообщении.

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Итальянский дипломат Заньер стал генсеком ОБСЕ в июле 2011 года. С 2002 по 2006 год он работал директором Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ. С 2008 по 2011 год - спецпредставителем ООН по Косово и главой временной администрации ООН в Косово.

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Второй трехлетний срок Заньера на посту генсека ОБСЕ начнется 1 июля 2014 года, сказано в сообщении.