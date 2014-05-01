Россия начала учения на границе с Эстонией и Латвией
Вертолеты армейской авиации Западного военного округа РФ начали учения в небе над Псковской областью, граничащей с Эстонией и Латвией.
Об этом сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Олег Кочетков.
"Экипажи бригады армейской авиации Западного военного округа, дислоцированной в Псковской области, приступили к плановым учебно-тренировочным полетам в небе над Северо-Западом России. Впервые в небо одновременно поднимутся эскадрильи разных типов ударных вертолетов, стоящих на вооружении ЗВО, Ми-28Н "Ночной охотник", и Ка-52 "Аллигатор", — цитирует Кочеткова Росбалт.
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По плану экипажи должны отработать задачи аэронавигации, совершенствования техники пилотирования, поиска воздушных и наземных целей, а также посадки на необорудованных площадках.
К учению также привлечены транспортно-десантные вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-26Т.