В Чили произошло мощное землетрясение, пять человек погибло, сбежали триста заключенных

Об этом сообщил глава чилийского МВД, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, погибли четверо мужчин и одна женщина. Их смерть наступила в результате сердечных приступов и от травм, полученных при обрушении частей зданий. Министр внутренних дел также отметил, что власти частично сняли предупреждение о цунами для южной части тихоокеанского побережья.

Как ранее сообщила Геологическая служба США, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 86 км к северо-западу от чилийского портового города Икике. Тысячи граждан были эвакуированы в связи с угрозой цунами, которая сохранится в течение еще нескольких часов.

Читайте такжеУ побережья Пуэрто-Рико произошло сильное землетрясение, жертв нетВ результате землетрясения произошли незначительные повреждения зданий и дорог, нарушена подача электроэнергии. В некоторых населенных пунктах отмечены случаи мародерства. Кроме того, из женской тюрьмы города Икике побег совершили около 300 заключенных.

В феврале 2010 года в Чили произошло землетрясение магнитудой 8,8, за которым последовало цунами. В результате стихийного бедствия тогда погибли 524 человека.