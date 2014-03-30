КНДР может провести новые ядерные испытания - СМИ

КНДР может провести ядерные испытания "нового типа" в ответ на позицию ООН, которая продолжает осуждать ядерные и ракетные программы Пхеньяна. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Не исключено, что для укрепления нашего оборонного потенциала будет проведено ядерное испытание нового типа", - отмечается в заявлении ЦТАК.

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С 2006 года к настоящему моменту КНДР провела уже три атомных испытания, хотя резолюции СБ ООН запрещают этой стране вести любую деятельность, связанную с ядерными технологиями. В 2006 и 2009 году северокорейские специалисты взорвали плутониевые заряды. В то же время тип ядерного устройства, которое было использовано в ходе испытания в феврале прошлого года, остался неизвестным. Южнокорейские военные эксперты полагают, что тот заряд мог быть урановым.

7 марта 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное ею в феврале того же года ядерное испытание. Меры направлены на пресечение нелегальной деятельности северокорейских дипломатов и банков, которым запрещено открывать отделения в других странах. Страны-члены ООН обязались, в частности, блокировать все финансовые потоки, "которые могут способствовать ядерной или ракетной программам КНДР".