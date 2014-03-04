Пентагон замораживает военные связи с Россией

Об этом говорится в распространенном 3 марта заявлении Пентагона, передает ИТАР-ТАСС.

"Хотя министерство обороны США считает ценными военные связи с Российской Федерацией, которые мы развивали в течение последних лет с целью повысить транспарентность, наладить взаимопонимание и уменьшить риск военных просчетов, мы приняли решение в свете последних событий в Украине приостановить все военные контакты между США и Россией, - отмечается в заявлении. - Это включает в себя проведение (совместных) учений, двусторонних встреч, обмен военно-морскими делегациями и планирование конференций".

В Пентагоне подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в Украине и поддерживать контакты с союзниками и партнерами по НАТО.

"Мы призываем Россию к деэскалации кризиса в Украине и призываем вернуть российские войска в Крыму на свои базы в соответствии с соглашениями о пребывании (на территории республики) Черноморского флота РФ", - указывается в документе.

Пентагон опроверг сообщения ряда СМИ о том, что в связи с событиями на Украине США решили направить свои военные корабли в регион. Как указывается в заявлении, статус вооруженных сил США в Европе и Средиземном море не изменился.

"Подразделения наших ВМС продолжают проводить рутинные, ранее запланированные операции и учения с нашими союзниками и партнерами в регионе", - подчеркнули в Пентагоне.