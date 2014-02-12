Шторм обесточил более 300 тысяч домов в Великобритании и Ирландии - СМИ

Штормовой ветер и ливни не прекращаются в Великобритании с ноября прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Стихия вызвала подтопления в нескольких графствах на западе и юге страны, несколько человек погибли. Некоторые районы графства Сомерсет уже восемь недель находятся под водой, в понедельник полиция сообщила о том, что уровень воды в реке Темзе поднялся до рекордного уровня, однако угрозы для Лондона пока не представляет.

Ущерб от стихии может превысить миллиард фунтов, затоплены около тысячи домов, в том числе 800 в поселках вдоль Темзы. В эвакуации жителей и ликвидации последствия подтоплений участвуют 1,6 тысячи военнослужащих, еще тысяча находится в резерве.

«Около 42 тысяч домов и офисов остаются без электроэнергии в западном Уэльсе, в то время как 12,4 тысячи потребителей в центральной Англии и 8,1 тысячи на юго-востоке страны также обесточены. Ирландия пострадала сильнее – там из-за шторма без электричества остались 260 тысяч домов», – сообщает телеканал, ссылаясь на данные различных энергокомпаний.

Сегодня Великобритания подверглась новым ударам стихии, скорость ветра на юго-западе страны увеличилась с 35 до 44 метров в секунду, местами идут дожди. В Ирландии скорость порывов ветра достигает 50 метров в секунду.