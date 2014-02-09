В храме на Сахалине мужчина открыл стрельбу: два человека убиты, шесть - ранены

Мужчина открыл стрельбу в соборе Воскресения Христова в Южно-Сахалинске, убив двух и ранив шесть человек, сообщает сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

"Около 14.00 в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии (собор Воскресения Христова) ворвался вооруженный, где произвел несколько выстрелов. От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора, личность которого в настоящий момент устанавливается", — говорится в сообщении.

Представитель городской полиции подтвердил РИА Новости информацию, размещенную на сайте епархии.

Как отмечает епархия, шесть человек ранены, они госпитализированы. "Раненые доставлены в больницу, ранения у них в ноги, угрозы их жизни нет", — сказал архиепископ Южно-Сахалинской и Курильской епархии Тихон.

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Архиепископ также сообщил, что в 17.00 в нижнем зале храма начнется служба, во время которой будут молиться за убиенных и раненых. А верхний храм откроют ночью, его освятят, так как в храме пролилась кровь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стрелявший задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц", максимальная санкция которой — пожизненное лишение свободы. В ближайшее время будет назначена психологическая экспертиза с целью установления вменяемости задержанного.