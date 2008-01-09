ЦИК Грузии отменил итоги выборов на четырех участках

Центризбирком Грузии аннулировал результаты голосования на четырех из 3512 избирательных участков, где 5 января прошли досрочные президентские выборы. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Итоги выборов отменены, в частности, на участке номер 1 Телавского избирательного округа (восточная Грузия), где в избирательную урну были заброшены лишние бюллетени. На этом участке, по данным ЦИК, победу одержал кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе (414 голосов), а Михаил Саакашвили занял второе место (302 голоса).

На участке номер 22 в округе Цалка (восточная Грузия) итоги выборов были отменены из-за фактов давления на избирателей. Здесь все 220 голосов, по данным ЦИК, были отданы за Саакашвили.

Результаты голосования с участка номер 38 Местийского избирательного округа (западная Грузия) и участка номер 1 округа Сабуртало (район Тбилиси) были аннулированы в связи с тем, что там была потеряна избирательная документация. Данные по количеству голосов не публиковались.

Глава ЦИК Леван Тархнишвили отметил, что отмена результатов голосования по нескольким участкам не повлияет на общий итог выборов. По его словам, Центризбирком продолжит рассматривать жалобы.

Ранее ЦИК, обработавший информацию с 3482 из 3512 избирательных участков, объявил, что Михаил Саакашвили одержал победу. Оставшиеся голоса, по словам Тархнишвили, не смогут изменить расклад сил.

Между тем объединенная оппозиция выразила готовность направить в суд более тысячи исков, чтобы добиться пересчета голосов и проведения второго тура голосования, пишет Лента.ру.