В Большом театре могут появиться "стоячие" места за 100 рублей

Большой театр намерен демонтировать 247 неудобных мест и сделать их стоячими, сообщает ИТАР-ТАСС. Со следующего сезона на неудобные места будут продавать входные билеты по сто рублей. Об этом сообщил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин на встрече с журналистами.

Он отметил, что Большой театр давно планирует выстроить новую систему продажи билетов. В частности, ГАБТ еще осенью обратился к московским властям, чтобы они продавали билеты по сниженным ценам для незащищенных слоев населения через свои общественные институты. "Пока мы не нашли поддержку", - заметил Урин. Он добавил, что "вопросы билетной мафии - проблема не Большого театра, а всех крупных театров мира".

"Как только согласие московских властей будет получено, мы начнем прорабатывать систему и запустим ее для людей, желающих купить билеты, но не имеющих такую возможность", - отметил Урин.

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Кроме того, по словам генерального директора, он хочет обратиться к министру культуры с просьбой убрать 247 мест, которые располагаются в неудобных местах. "Летом мы их демонтируем", - пообещал он. На эти места будут продаваться входные билеты. "Люди будут стоять, рядом установим танкетки, на которые можно будет присесть, если устал", - сказал Урин.

Он также сообщил, что в планах - пускать зрителей на генеральные репетиции Большого театра. Первый такой опыт планируется осуществить уже в этом году на премьере постановки Джона Ноймаера. Со следующего года эта практика может быть внедрена на всех спектаклях. Билеты на прогоны будут значительно дешевле, на них будут пускать только зрителей моложе 30 лет.