ООН: Ватикан должен отстранить от служения священников-педофилов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комитет ООН по правам ребенка требует, чтобы Ватикан «немедленно отстранил» от служения тех священников, которые причастны или подозреваются в сексуальных домогательствах, и передал их власти.

Кроме того, в отчете комитета содержится призыв к Ватикану сделать публичной информацию, которую он имеет, о священниках-педофилов, а также о тех, кто помогал скрыть их преступления.

В ООН «серьезно обеспокоены» тем, что Ватикан не принимает мер по защите детей от возможных домогательств.

Комитет ООН призвал Ватикан привлечь жертв домогательств и международные правозащитные организации к расследованию таких преступлений.