ООН: Ватикан должен отстранить от служения священников-педофилов
14:57, 05 февраля 2014Мир
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Организация Объединенных Наций осудила Римо-католическую церковь в связи с политикой, которая разрешает священникам насиловать и развращать тысячи детей во всем мире.
Католический міністрант / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
Комитет ООН по правам ребенка требует, чтобы Ватикан «немедленно отстранил» от служения тех священников, которые причастны или подозреваются в сексуальных домогательствах, и передал их власти.
Кроме того, в отчете комитета содержится призыв к Ватикану сделать публичной информацию, которую он имеет, о священниках-педофилов, а также о тех, кто помогал скрыть их преступления.
В ООН «серьезно обеспокоены» тем, что Ватикан не принимает мер по защите детей от возможных домогательств.
Комитет ООН призвал Ватикан привлечь жертв домогательств и международные правозащитные организации к расследованию таких преступлений.
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