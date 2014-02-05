Северная и Южная Кореи начали обсуждение деталей встречи разделенных семей

Встреча, на которой присутствовали по три представителя с каждой стороны, началась в 10 часов утра (3.00 кск) в пограничном пункте Пханмунчжом. Ожидается, что переговоры продлятся до вечера, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

На встрече будут подтверждены точные даты проведения встречи разделенных семей. Также стороны определят место проживания родственников в период мероприятия. Ранее сообщалось, что встреча будет проходить с 17 по 22 февраля в туристическом комплексе Кымгансан на территории КНДР.

Отправляясь на переговоры, глава южнокорейской делегации Ли Док Хан заявил, что "сделает все возможное, чтобы принести хорошие новости разделенным семьям".

Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году, после нее 15 лет подобные мероприятия не проводились. Они были возобновлены в 2000 году, до 2010 года было проведено 18 собраний, в результате которых лично смогли встретиться 3829 семей, а 557 пообщались по каналу видеосвязи. В последний раз собрания такого рода между жителями КНДР и Южной Кореи должны были пройти осенью минувшего года, однако в последний момент были отменены.