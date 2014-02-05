В Бразилии из-за аварии шесть миллионов человек остались без света

По данным национального оператора электрической системы страны, причиной аварии стало короткое замыкание. Примерно через час неполадки удалось устранить, сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Среди обесточенных территорий оказались шесть штатов, которые будут принимать игры мирового футбольного первенства: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Мату-Гроссу.

Не так давно министр энергетики Бразилии Эдисон Лобан заверил, что во время чемпионата мира страна не будет ощущать нехватки электроэнергии.