Путин: За гомосексуальные отношения в России "никого не хватают"

При этом он напомнил о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы ничего не запрещаем и никого не хватаем, у нас нет никакой ответственности за такие отношения, в отличие от других стран мира", - сказал Путин на встрече с волонтерами сочинской Олимпиады.

Он заметил, что, в частности, в некоторых штатах США предусмотрена уголовная ответственность за гомосексуальные отношения. "Поэтому можно чувствовать себя спокойно, непринужденно, но оставьте детей в покое, пожалуйста", - сказал президент.

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Девушка-волонтер задала по просьбе своих иностранных коллег президенту России вопрос, связанный с волонтерской формой. "Как получилось, что у нас есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, а форма волонтеров, цветовая гамма, радужная?" - спросила участница встречи.

Президент заверил, что не создавал эту форму, и добавил: "У нас нет запрета на нетрадиционные формы сексуального взаимодействия между людьми. У нас есть запрет на пропаганду гомосексуализма и педофилии. Я хочу это подчеркнуть. На пропаганду среди несовершеннолетних. Это разные абсолютно вещи - запрет на определенные отношения либо на пропаганду этих отношений".

Президент РФ заметил, что в некоторых странах мира ставится вопрос о легализации педофилии и обсуждается этот вопрос на практическом уровне, в законодательных органах. "Не будем их задевать всуе. Ничего секретного нет, посмотрите в интернете и сразу найдете. Партии ставят вопрос в некоторых парламентах. Ну и чего, мы должны за ними как бобики шлепать в сторону неизвестных последствий? У нас свои традиции, своя культура, мы с уважением относимся к любым нашим партнерам и просим, чтобы и они также с уважением относились к нашим традициям и к нашей культуре", - сказал президент.