СМИ: Спецслужбам США разрешили продолжать слежку за звонками миллионов американцев

Суд США по делам о надзоре за иностранными разведками разрешил спецслужбам продолжать массовый сбор информации о телефонных переговорах американских граждан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Управления национальной разведки США, передает Лента.ру.

Разрешение на продолжение программы прослушки телефонных разговоров было дано после запроса американских властей санкции на продолжение этой деятельности. Запрос был связан с окончанием срока полномочий, ранее предоставленным спецслужбам решением суда. Такие запросы на подтверждение санкций власти регулярно направляют суду с 2006 года, когда была запущена программа прослушки.

Разрешение на продолжение программы, предоставленное судом по делам о надзоре за иностранными разведками 3 января 2014 года, стало первым после того, как Федеральный окружной суд в Вашингтоне постановил прекратить сбор информации о телефонных переговорах американцев.

В тот же день, 3 января, как пишет Reuters министерство юстиции США подало в апелляционный суд США апелляцию на решение Федерального окружного суда о блокировке программы прослушки.

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Ранее, 16 декабря, Федеральный окружной суд в Вашингтоне постановил прекратить сбор информации о телефонных переговорах, удовлетворив иск двух американцев к правительству и Агентству национальной безопасности США (АНБ). Суд решил, что программа сбора информации о телефонных переговорах противоречит четвертой поправке к Конституции США, защищающей граждан США от необоснованных обысков. Исполнение судебного решения было отложено до рассмотрения апелляции со стороны правительства: судья постановил, что дело затрагивает интересы национальной безопасности, а также касается не рассматривавшихся ранее конституционных вопросов.

Как пишет Reuters, в том же месяце законность сбора информации о телефонных переговорах рассматривал окружной судья в Манхэттене, который признал программу прослушки законной на том основании, что она направлена на борьбу с терроризмом. Как отмечает агентство, противоречащие друг другу судебные решения указывают на необходимость рассмотрения дела Верховным судом США.

О масштабной слежке спецслужб США за пользователями интернета и прослушивании телефонных переговоров стало известно летом 2013 года. Материалы о программах слежки передал прессе бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Информация о слежке вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной ряда дипломатических скандалов. Самого Сноудена в США обвинили в разглашении государственной тайны. Сейчас он находится в России, где ему предоставлено временное убежище.