В результате первого теракта в Волгограде люди пострадали сильнее, чем после второго - Минздрав РФ
Пострадавшие при взрыве в троллейбусе в Волгограде получили менее тяжкие травмы, чем раненные при теракте на вокзале
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.
«Тот контингент, который госпитализирован сегодня, несколько легче, чем тот, который госпитализирован вчера», - сказала она.
По ее словам, большая часть пострадавших при подрыве троллейбуса находится в реанимациях в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.
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У пациентов отмечаются, как правило, сотрясения мозга и контузии от сильной взрывной волны.
Скворцова сообщила, что бортом МЧС в понедельник планируется забрать двух человек. По ее словам, это мужчина с повреждением кисти и женщина со сложной скальпированной раной.
В то же время ранее официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что в столицу доставят трех пострадавших при очередном теракте.
Менее чем за сутки в Волгограде произошло два взрыва — на вокзале и в троллейбусе, классифицированные как теракты. При взрыве в здании железнодорожного вокзала в воскресенье погибли 17 человек, более 40 пострадали, при подрыве троллейбуса – 14 погибли, 28 ранены.