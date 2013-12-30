В результате первого теракта в Волгограде люди пострадали сильнее, чем после второго - Минздрав РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

«Тот контингент, который госпитализирован сегодня, несколько легче, чем тот, который госпитализирован вчера», - сказала она.

По ее словам, большая часть пострадавших при подрыве троллейбуса находится в реанимациях в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.

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У пациентов отмечаются, как правило, сотрясения мозга и контузии от сильной взрывной волны.

Скворцова сообщила, что бортом МЧС в понедельник планируется забрать двух человек. По ее словам, это мужчина с повреждением кисти и женщина со сложной скальпированной раной.

В то же время ранее официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что в столицу доставят трех пострадавших при очередном теракте.

Менее чем за сутки в Волгограде произошло два взрыва — на вокзале и в троллейбусе, классифицированные как теракты. При взрыве в здании железнодорожного вокзала в воскресенье погибли 17 человек, более 40 пострадали, при подрыве троллейбуса – 14 погибли, 28 ранены.