Обама наложит вето на любые новые санкции против Ирана

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует Радио Свобода.

Ранее на этой неделе 26 сенаторов предложили новые санкции против Ирана. Они считают, что США должны пойти на такой шаг, если Тегеран нарушит промежуточную ядерное соглашение с мировыми державами, достигнутое в ноябр, или если окончательного решения о прекращении противоречивой ядерной программы Ирана не удастся достичь.

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Представитель Белого дома Джей Карни назвал эти предложения ненужными и потенциально опасными, так как это может негативно повлиять на переговоры, которые сейчас ведутся с Ираном.

В четверг в Женеве специалисты из Ирана и шести мировых держав возобновили переговоры по ядерной программе.

В мире опасаются, что Иран может под прикрытием заявлений о мирной ядерной программе пытаться получить ядерное оружие; Тегеран отрицает это, но доказательств, которых требует мировое сообщество, так и не предоставил.