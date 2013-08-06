В России суд сократил тюремный срок Ходорковскому и Лебедеву на 2 месяца

Верховный суд РФ смягчил приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму уголовному делу до 10 лет и 10 месяцев каждому, передает РИА Новости со ссылкой на РАПСИ.

По решению коллегии по уголовным делам по обоим приговорам наказание в одном случае снижено до 10 лет 6 месяцев, с учетом неотбытого срока по второму приговору всего назначено 10 лет и 10 месяцев.

Хамовнический суд Москвы в конце 2010 года приговорил Лебедева и Ходорковского к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег с учетом наказания, назначенного Мещанским судом Москвы в мае 2005 года по первому делу. Затем приговор был смягчен на год. Президиум Мосгорсуда 20 декабря прошлого года снизил им срок заключения с 13 до 11 лет.

Верховный суд РФ во вторник решил снизить срок Ходорковскому и Лебедеву по второму делу до 10 лет и 10 месяцев каждому.