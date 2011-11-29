Премьер-министр Таиланда отравилась

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават во вторник утром была госпитализирована с пищевым отравлением, передает РИА-Новостисо ссылкой на Франс Пресс.

"Она (Йинглак Чинават) находится в госпитале "Рама IX". У нее диарея, связанная с пищевым отравлением", - заявила журналистам официальный представитель правительства Титима Чайсанг.

Она добавила, что Йинглак Чинават поручила вести назначенное на вторник заседание правительства одному из своих заместителей.

Йинглак Чинават, младшая сестра лидера таиландской оппозиции и бывшего премьера Таксина Чинавата, была избрана главой правительства 5 августа палатой представителей парламента. Она стала первой женщиной-премьером в истории Таиланда.

В октябре Йинглак Чинават ввела в действие особый режим, приняв на себя чрезвычайные полномочия по борьбе с захлестнувшим треть страны катастрофическим наводнением.