Оппозиция Таиланда решила снять с себя депутатские полномочия, чтобы присоединиться к демонстрантам

Все депутаты парламента Таиланда от оппозиционной Демократической партии в понедельник снимут с себя депутатские полномочия и присоединятся к уличным демонстрациям против правительства, заявил в воскресенье с трибуны оппозиционного митинга у Монумента демократии в Бангкоке один из высших лидеров многодневного протеста Сатхит Вонгнонгтэй, сообщает РИА Новости.

Выступление лидера транслировалось спутниковым телеканалом оппозиции на больших экранах, установленных на всех трех основных площадках протеста.

"Сегодня на совещании депутатской фракции Демократической партии в Бангкоке было решено, что завтра все депутаты от Демпартии снимут с себя депутатские полномочия и вольются в ряды демонстрантов на улицах города!", - заявил он под бурные аплодисменты участников митинга.

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Эксперты пока не комментируют беспрецедентный шаг депутатов от Демпартии и его юридические последствия.

На территории одной из площадок митинга в оккупированном демонстрантами министерстве финансов количество участников протеста резко увеличилось по сравнению с субботой, когда там находились около тысячи человек. В настоящее время вся обширная территория министерства и национального бюджетного бюро занята сидящими и стоящими людьми, новые демонстранты продолжают прибывать. С трибуны в министерстве финансов один из ораторов объявил, что в настоящее время из южных провинций Таиланда, политической базы Демократической партии, в Бангкок выехали колонны автобусов с демонстрантами, которые присоединятся к протесту в понедельник. СМИ сообщают о значительном увеличении количества демонстрантов и на других площадках протеста.

На понедельник оппозицией назначено "последнее усилие"по совершению "народной революции"против действующего правительства. Ранее лидеры протеста заявили, что, если в понедельник протест потерпит поражение и не добьется смещения правительства и назначения нового премьер-министра королем, все они сдадутся властям.