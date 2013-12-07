В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд

Поезд, в котором находились 95 пассажиров, сошел с рельсов в губернии Телемарк на востоке Норвегии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, никто из людей, которые были внутри, не пострадал. Предположительно, причиной происшествия стал сход камней.

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Как сообщается, поезд направлялся в Осло. Пассажиров вывезли на автобусах.