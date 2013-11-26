Следователи не смогли установить мотивы действий стрелка из Ньютауна

В докладе следователей также отмечается, что нет никаких данных, почему Ланза выбрал школу Сэнди Хук для осуществления этого преступления, кроме того факта, что она находилась ближе остальных к его дому, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным следователей, у стрелка были серьезные проблемы с психикой, но при этом они лишь мешали ему нормально контактировать с окружающими и не вели непосредственно к девиантному поведению.

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Также следователи установили, что Ланза "был одержим массовым убийством в школе "Колумбайн" в 1999 году", когда двое учеников школы расстреляли 37 человек, 13 из которых получили смертельные ранения.

В декабре 2012 года Адам Ланза устроил стрельбу в школе Сэнди Хук в городе Ньютаун, штат Коннектикут. Жертвами Ланзы стали 20 детей и шестеро взрослых. Сам преступник застрелился на месте трагедии.

Стрельба в Коннектикуте стала одной из самых кровавых в современной истории США и вызвала широкий общественный резонанс. После этого инцидента президент страны Барак Обама призвал конгресс разработать законопроект, ужесточающий правила покупки и продажи оружия, чтобы снизить уровень насилия в обществе.