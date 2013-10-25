В США сносят школу "Сэнди хук", в которой Ланца расстрелял 26 человек

Сотрудники строительной фирмы, которая будет заниматься сносом, не имеют права разглашать никакую информацию о ходе работ. Это обусловлено нежеланием жителей города привлекать излишнее внимание СМИ, отмечает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"К нам каждый день приходят люди, которые хотят посмотреть на школу. Ньютаун не является туристической достопримечательностью. Это просто маленький город с населением 28 тысяч человек, который хочет, чтобы его оставили в покое после произошедшей трагедии", - заявила представитель местной администрации Патрисия Ллодра.

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Вокруг школы уже возведены ограждения, чтобы не допустить наплыва любопытных. "Мы не хотим, чтобы частички здания были выставлены на продажу на интернет-аукционе eBay", - отметила Ллодра.

На время сноса, который, как ожидается, завершится к первой годовщине трагедии, на огороженной территории будет круглосуточно дежурить охрана.

На освобождающемся месте было решено построить новую школу. По предварительным подсчетам, на ее возведение потребуется порядка 50 млн долларов, которые будут выделены из бюджета Коннектикута.

Как ожидается, новое учебное заведение откроется в сентябре 2016 года. До этого времен ученики "Сэди хук" продолжат ходить в одну из школ в соседнем городке Монро.

14 декабря 2012 года психически неуравновешенный Ланца застрелил свою мать в собственном доме, после чего, вооружившись двумя пистолетами и винтовкой, направился в школу "Сэнди хук", где раньше учился. Ворвавшись в здание, он открыл стрельбу, жертвами которой стали 20 детей в возрасте 6-7 лет и шестеро взрослых, в том числе директор. Услышав приближение полиции, преступник покончил с собой.

Бойня в Ньютауне потрясла всю страну и сильно качнула маятник общественного мнения в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием в США. Президент Барака Обама пообещал предпринять меры с целью положить конец подобным трагедиям.

В Коннектикуте, Нью-Йорке и еще нескольких штатах были приняты законы об ужесточении контроля за огнестрельным оружием.