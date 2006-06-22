Число миллионеров в мире за прошлый год выросло на пятьсот тысяч

Число миллионеров в мире за прошлый год выросло на пятсот тысяч лиц и в настоящее время составляет 8 миллионов 700 тысяч. Об этом идет речь в только что опубликованном докладе экспертов американской брокерской фирмы Мерил Линч. Это исследование под названием “10-й ежегодный доклад о мировом богатстве” утверждает, что количество миллионеров выросло почти вдвое с тех пор, как в 1996-м году начали подсчитывать, сколько их по странам мира и каким богатством они владеют.

Миллионерами считают лиц с финансовыми активами. Это деньги и ценные бумаги на сумму по крайней мере миллион долларов. Стоимость жилья не входит. Так вот, по итогам прошлого года, общее богатство таких людей достигло астрономического объема – 33,3 триллиона долларов. Больше всего миллионеров живет на континенте Северной Америки - почти три миллиона лиц с общим капиталом свыше 10 триллионов долларов.

На 10% увеличилось миллионеров на Ближнем Востоке. Их стало 300 тысяч. Экономисты объясняют это большим ростом цен на нефть и повышением курса ценных бумаг на фондовых биржах Ближнего Востока.

Количество миллионеров в Европе выросло на 4,5% и приближается до 3 миллионов лиц. Среди них, кстати, есть и граждане Украины.

По сообщению Государственной налоговой администрации в Киеве, в прошлом году общее число миллионеров составляло 5708. Правда, нужно понимать так, что речь идет о миллионах гривен, а не долларов. Но вместе с тем, около 20 лиц получили доходы более, чем 500 миллионов гривен, то есть приблизительно 100 миллионов долларов. Стоит напомнить, что согласно списку мировых миллиардеров, составляемом журналом “Форбс”, в Украине есть три миллиардера – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тарута.

Радио "Свобода"