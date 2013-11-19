Горсовет Торонто решил давать меньше денег курящему крэк мэру

Отныне горсовет на 60 процентов сократил финансирование аппарата мэра и в то же время разрешил его работникам переходить в коллектив заместителя мэра, сообщает 5 канал.

Ранее мэрия уже почти единогласно проголосовала за отмену права увольнять заместителя мэра. Поэтому Форд остается в должности, но, фактически, руководить городом больше не может.

Он назвал новые решения переворотом и пообещал противникам полномасштабную войну на следующих выборах. А пока Форд дебютировал в собственном телешоу.

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Напомним, мэр Торонто оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он употреблял наркотики.

В начале ноября Форд принес извинение за свои ошибки, однако отметил, что в отставку не собирается.

Видео, на котором Форд курит крэк, пока еще недоступно для публики. Эту запись обнаружила полиция при обыске у наркоторговцев, о чем правоохранительные органы сразу же и сообщили.

Форд сначала отрицал существование подобной пленки, но теперь просит полицию как можно скорее опубликовать видео, чтобы, по словам мэра, люди сами сделали для себя выводы.

Вместе с тем Форд принес извинение за свои ошибки семье, гражданам и жителям города в целом, но так и не сказал, что это были за ошибки.

Что же касается дальнейшей политической карьеры Форда, то он пока еще не намерен покидать свою должность. Мэр заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на следующих выборах.

Это не первый скандал, связанный с мэром Торонто. Годом ранее его призывали уйти в отставку из-за бурной вечеринки, которую мэр устроил на своем рабочем месте. Форд признал, что вел себя неправильно, разгуливая в мэрии в пьяном виде, однако покинуть свою должность отказался.