Роскомнадзор: Включение ВКонтакте в «черный список» было ошибкой (обновлено)

"Это ошибка, случайность. Наш сотрудник не там поставил "галочку", что привело к попаданию IP-адреса в реестр. Мы удалим ВКонтакте из реестра, и он должен быть доступен всем пользователям", - сообщил изданию Digit.ru в пятницу представитель Роскомнадзора Владимир Пиков.

После признания ошибки Роскомнадзор удалил IP-адрес социальной сети ВКонтакте из "черного списка" сайтов.

"Искомый адрес не значится в реестре", - такое сообщение сайт выдает при попытке проверить, включен ли в "черный список"адрес vk.com.

Как известно, с 1 ноября 2012 года в России функционирует автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено".

Поскольку создание реестра основано на законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в первую очередь речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса должен принимать суд.