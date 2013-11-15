В Польше сняли подозрения с двух задержанных у посольства России

"Полиция заподозрила их в бросании камней и бутылок на территорию посольства России. Прокуратура изучила материалы и не предъявила им обвинений. Они были освобождены после допроса в качестве свидетелей", — , сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры Пшемыслав Новак.

Под стражей остаются трое задержанных в связи с беспорядками на "Марше независимости", в ходе которых хулиганы повредили ворота российской дипмиссии, сожгли полицейскую будку у посольской ограды, забросали посольство камнями, файерами, бутылками. Всех троих подозревают в поджоге.

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Одного из них, 22-летнего участника демонстрации, суд арестовал на два месяца, пока идет следствие. Его обвинили в уничтожении имущества из хулиганских побуждений. Речь идет о сгоревшей будке и контейнере с мусором, принадлежащем соседнему жилищному кооперативу.

Дела еще двух предполагаемых поджигателей находятся в полиции, следователи продолжают собирать улики. Как ожидается, в пятницу материалы поступят в прокуратуру, где мужчинам могут предъявить обвинения. Если прокуратура поддержит предложение полиции об аресте, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен судом.