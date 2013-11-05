Подозреваемого в стрельбе в торговом центре Нью-Джерси нашли мертвым

11:58, 05 ноября 2013
Мир
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Власти объявили, что человека, подозреваемого в стрельбе внутри торгового центра северного Нью-Джерси нашли мертвым в районе торгового центра, где проводилось строительство. 

Тело нашли на стройплощадке центра

Сотрудники правоохранительных органов начали собираться вокруг торгового центра в понедельник вечером после того, как свидетели сообщили о выстрелах в магазине, пишет USA Today.

По разным данным, прозвучало от шести до восьми выстрелов.

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