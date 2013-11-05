Подозреваемого в стрельбе в торговом центре Нью-Джерси нашли мертвым
11:58, 05 ноября 2013Мир
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Власти объявили, что человека, подозреваемого в стрельбе внутри торгового центра северного Нью-Джерси нашли мертвым в районе торгового центра, где проводилось строительство.
Тело нашли на стройплощадке центра
Сотрудники правоохранительных органов начали собираться вокруг торгового центра в понедельник вечером после того, как свидетели сообщили о выстрелах в магазине, пишет USA Today.
По разным данным, прозвучало от шести до восьми выстрелов.
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