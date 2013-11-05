Тетя лидера КНДР эмигрировала в США и изменила внешность - СМИ

Газета JoongAng Daily, ссылающаяся на источники в южнокорейских спецслужбах и дипломатических кругах, пишет, что сестра матери Ким Чен Ына — Ко Ен Сок, о которой не было никакой информации с 1998 года, все это время находится в США.

Ко Ен Сок, пишет южнокорейская газета, в 1996 году вместе с племянником отправилась в Берн, где будущий лидер КНДР учился в международной школе. Вскоре после переезда в Швейцарию, где Ко Ен Сок должна была следить за племянником, она вместе с мужем обратились в посольство США в этой стране с просьбой о предоставлении убежища, сообщает Lenta.ru.

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Соединенные Штаты, рассказали собеседники издания, согласились принять членов правящей в Северной Корее семьи. Ко Ен Сок и ее мужа сначала переправили на военную базу США во Франкфурте, а затем отправили в США. В Соединенных Штатах, по данным JoongAng Daily, тете Ким Чен Ына и ее мужу были сделаны операции по изменению внешности и предоставлена специальная программа защиты.

Ко Ен Сок, которой в 2013 году исполнилось 54 года, является младшей сестрой Ко Ен Хи — третьей жены Ким Чен Ира и матери Ким Чен Ына. Ко Ен Хи скончалась в 2004 году в возрасте 51 года от рака груди.

В 2001 году сын Ким Чен Ира от первой жены — Ким Чон Нам — был задержан властями Японии при попытке въехать в страну по поддельному паспорту. Ким Чон Нам тогда объяснил, что хотел посетить местный «Диснейленд». После этой истории, ставшей достоянием СМИ по всему миру, Ким Чон Нам, считавшийся наиболее вероятным преемником своего отца на посту главы КНДР, попал в опалу. В настоящий момент Ким Чон Нам и члены его семьи проживают за пределами Северной Кореи — в Макао, Сингапуре и Китае.