Сотрудники Мердока пытались скрыть улики по делу о прослушке - прокурор

Об этом заявил в понедельник прокурор Эндрю Эдис на продолжающемся в Лондоне процессе над сотрудниками News International и принадлежавшей этой компании газеты News of the World.

Это издание было закрыто в 2011 году из-за скандала вокруг прослушивания ее журналистами телефонов политиков и знаменитостей. Оно принадлежало международному магнату Руперту Мердоку. Никаких обвинений ему не было предъявлено, однако процесс воспринимается в Британии и во всем мире как суд над его газетой "империей", передает ИТАР-ТАСС.

На тему: Суд по делу против сотрудников медиаимперии Мердока начался в Лондоне

Среди подсудимых - бывшие главные редакторы News of the World Ребека Брукс, которая также была главой News International, и Энди Коулсон, в 2010-2011 годах занимавший пост советника по печати премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Вместе с ними на скамье подсудимых находятся бывший глава службы безопасности News International Марк Ханна, муж Ребеки Брукс Чарли, ее бывший личный секретарь Шерил Картер, частный детектив Гленн Малкэйр, который прослушивал голосовую почту знаменитостей по заданию репортеров News of the World.

По словам прокурора, накануне ареста Брукс в июле 2011 года ее муж и Ханна попытались вывезти из дома и уничтожить компьютер и сумку с документами, что было зафиксированы на камеры наблюдения на автостоянке здания. Однако из-за неблагоприятного для них стечения обстоятельств эти предметы оказались в руках полиции.

Кроме того, Картер тайно вынесла из архивов News International семь коробок с блокнотами, принадлежавшими Брукс, которые бесследно исчезли.

По словам прокурора, следователи не обнаружили на диске компьютера никаких полезных для обвинения материалов. Однако, по его мнению, это не отменяет ответственность подсудимых, которые обвиняются в попытке помешать правосудию.