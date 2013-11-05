В Норвегии неизвестный пытался захватить автобус: есть раненые

Во время захвата автобуса на западе Норвегии погибли три человека, передает Лента.ру со ссылкой на местный телеканал TV2.

Инцидент произошел на трассе в коммуне Ордал, когда автобус следовал с популярного горнолыжного курорта Вальдрес в столицу Осло. По предварительным данным, погибшие получили тяжелые ножевые ранения. О количестве раненых информации пока нет, также не ясно, сколько всего человек находились в автобусе.

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Нападавший, мужчина в возрасте около 50 лет, задержан и доставлен в больницу. Сообщается, что он не является коренным норвежцем. О возможных мотивах преступления полиция ничего не рассказала.

Как добавляют норвежские СМИ, вооруженный мужчина был задержан спасателями, которые прибыли на место происшествия после сообщений о возможном ДТП.