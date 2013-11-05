Суд конфисковал у зятя короля Испании 16 объектов недвижимости

В суде отметили, что конфискация была произведена, чтобы покрыть поручительство на сумму около 8 млн долларов, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Дон Иньяки Урдангарин Либарт, герцог Пальма-де-Майоркский, гранд Испании, муж дочери короля принцессы Кристины, подозревается в том, что использовал не по назначению миллионы евро, пожертвованные благотворительной организации, которую он возглавлял.

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По версии следствия, Урдангарин и его сообщники умышленно завышали стоимость проведения спортивных мероприятий, а полученные с помощью этой схемы средства выводили в офшоры.

Сам герцог обвинения отрицает.

За последние годы популярность королевской семьи в Испании заметно упала, отмечает Би-Би-Си.