Китай назвал организатора теракта в Пекине

Об этом сказал журналистам секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Мэн Цзяньчжу.

"Исламское движение Восточного Туркестана", которую Пекин считает террористической, добивается отделения Синьцзян-Уйгурского автономного района от КНР и создания независимого государства Восточный Туркестан, сообщает РИА Новости.

"Этот террористический акт в Пекине является организованной, заранее спланированной акцией, за которой стоит окопавшаяся в районах Центральной и Западной Азии террористическая организация "Исламское движение Восточного Туркестана", - сказал в эфире гонконгского телеканала "Фэнхуан" Мэн Цзяньчжу, посетивший в четверг исполком Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Видеоролик с ответом Мэн Цзяньчжу на вопрос журналиста "Фэнхуан" размещен в пятницу в китайском интернете.

По сообщению китайских СМИ, Мэн Цзяньчжу, курирующий в китайском руководстве вопросы общественной безопасности, рассказал в исполкоме РАТС ШОС о теракте в Пекине и призвал членов ШОС к усилению борьбы с терроризмом.

Напомним, в понедельник джип выехал на мост Цзиньшуйцяо рядом с главным входом в музейный комплекс Гугун ("Запретный город"), врезался в толпу людей, сбил ограждения и загорелся. В результате погибли водитель и два пассажира внедорожника, а также два туриста - гражданка Филиппин и житель южнокитайской провинции Гуандун, 40 человек получили ранения. Полиция установила, что этот инцидент был терактом. Арестованы пятеро подозреваемых в причастности к преступлению. Все погибшие в джипе и пятеро арестованных по этому делу - жители Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.