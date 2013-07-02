В Сирии воюют китайские исламисты - посол

Об этом заявил газете "Хуаньцюй шибао" посол Сирии в Китае Имад Мустафа, сообщает РИА Новости.

Организация "Исламское движение Восточного Туркестана" действует на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, добиваясь отделения района от КНР и создания независимого государства Восточный Туркестан. В Китае организацию считают террористической и экстремистской. Считается, что организация является вдохновителем и исполнителем многих терактов в Синьцзяне, в том числе в конце июня, в результате которого погибли несколько десятков человек.

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"По имеющейся у нас информации, примерно 30 членов организации "Восточный Туркестан" прошли подготовку в тренировочных лагерях на границе между Афганистаном и Пакистаном, затем через Турцию они проникли в Сирию. Наиболее вероятно, что они воюют в районе города Алеппо", — сказал посол китайскому изданию. Мустафа не исключил, что на самом деле количество террористов из "Восточного Туркестана", воюющих в Сирии, гораздо больше.

"Мы не раз говорили Китаю, что если воюющие в Сирии террористы победят, то они обязательно потом начнут воевать в других местах, например в Иране. Победят в Иране, и в конечном счете придут в Россию и Китай, так что эта война — не только сирийская война", — сказал посол.