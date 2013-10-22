Среди погибших и пострадавших во время теракта в Волгограде нет украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону, в консульский округ которого входит Волгоградская область России.

«По состоянию на 9.30 мск, по информации оперативного штаба, среди погибших и пострадавших в теракте в волгоградском автобусе граждан Украины нет. Мы продолжаем отслеживать ситуацию», - сообщили в консульстве.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате теракта в автобусе в Волгограде пострадали 43 человека, из них шесть человек погибли, 30 госпитализированы, семь получили медицинскую помощь амбулаторно.