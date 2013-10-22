Среди погибших и пострадавших во время теракта в Волгограде нет украинцев
09:42, 22 октября 2013Мир
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Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время теракта в Волгограде.
В результате теракта в Волгограде пострадали 43 человека / Фото: МЧС России
Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону, в консульский округ которого входит Волгоградская область России.
«По состоянию на 9.30 мск, по информации оперативного штаба, среди погибших и пострадавших в теракте в волгоградском автобусе граждан Украины нет. Мы продолжаем отслеживать ситуацию», - сообщили в консульстве.
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Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате теракта в автобусе в Волгограде пострадали 43 человека, из них шесть человек погибли, 30 госпитализированы, семь получили медицинскую помощь амбулаторно.
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