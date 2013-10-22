В Неваде ученик застрелил своего учителя-ветерана и покончил с собой
08:45, 22 октября 2013Мир
790 0
Пострадали еще два школьника.
Ученик застрелил учителя-ветерана Фото © Fotolia
В результате стрельбы на территории школы в американском штате Невада погибли преподаватель и ученик.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Скай Ньюс», ученик застрелил преподавателя математики и покончил с собой. Во время инцидента пострадали два школьника, одному из которых пришлось сделать срочную операцию. Причины произошедшего выясняются.
Погибший учитель был ветераном. Он несколько раз отправлялся в Афганистан.
Как сообщалось, количество массовых расстрелов в США утроилось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter