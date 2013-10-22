В Неваде ученик застрелил своего учителя-ветерана и покончил с собой

В результате стрельбы на территории школы в американском штате Невада погибли преподаватель и ученик.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Скай Ньюс», ученик застрелил преподавателя математики и покончил с собой. Во время инцидента пострадали два школьника, одному из которых пришлось сделать срочную операцию. Причины произошедшего выясняются.

Погибший учитель был ветераном. Он несколько раз отправлялся в Афганистан.

Как сообщалось, количество массовых расстрелов в США утроилось.